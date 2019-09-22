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Sivas'ta "Beraber Yürüyelim Etkinliği"

4 dakika önce

Sivas'ta Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği gerçekleştirildi.

Sivas'ta

Sivas'ta Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği gerçekleştirildi.

Her yıl 16-22 Eylül'de sürdürülebilir kentsel ulaşım politikalarını geliştirme ve destekleme amacıyla düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yapılan yürüyüş, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü koordinesinde tren garından başladı ve Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde son buldu.

Etkinlikte Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolü, sporcular, vatandaşlar ve gençler yer aldı.

Yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ayhan, sağlık için yürüyüşün ve sporun önemine vurgu yaparak, "Farkındalık oluşturmak istedik. Beraber yürüyelim kavramı adı altında bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde güzel bir pazar gününde etkinliğimizi yaptık. İlimiz bu tür faydalı etkinliklerde mutlaka yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Herkesi spora davet ediyoruz ve beraber yürüyelim." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa, Eylül, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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