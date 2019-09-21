Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlenecek
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Sivas'ta "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlenecek

1 saat önce

Sivas'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında sağlık için "Beraber Yürüyelim" sloganı ile 3'ten 93'e her yaştan vatandaşın katılımıyla yürüyüş yapılacak.

Sivas'ta

Sivas'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında sağlık için "Beraber Yürüyelim" sloganı ile 3'ten 93'e her yaştan vatandaşın katılımıyla yürüyüş yapılacak.


Yürüyüş programı, Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Vali Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve protokol mensupları ile her yaştan vatandaşın katılacağı yürüyüş, Tren Garı önünden başlayacak. Yürüyüş, İstasyon Caddesi'ni müteakip Kent Meydanı'nda son bulacak.


2002 yılında ilan edilen ve her yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde düzenli olarak kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası', bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor. Temel amacı çarpıcı bir dizi fiziksel aktivite ile haraketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık gelişimine hizmet etmek olan bu hafta vesilesiyle, tüm Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de 81 ilde yürüyüş, bisiklet sürme ve çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirilecek. - SİVAS

Türkiye, Avrupa, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
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