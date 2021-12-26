Sivas'ta besiciler hayvanlarını örtülerle soğuktan koruyor - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde besiciler, canlı hayvan pazarına getirdikleri hayvanlarını örtülere sararak soğuktan korumaya çalışıyor.
Soğuk hava, ilçede her hafta cumartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarına gelen besicilere zor anlar yaşatıyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden pazara gelen besiciler, hayvanlarını naylon branda ve battaniyelerle soğuktan korumaya gayret ediyor.
Termometrelerin sabah saatlerinde sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği ilçede, besiciler de pazarın içinde yaktıkları araba lastikleriyle ısınmaya çalışıyor.
Kaynak: AA
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