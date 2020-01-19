Sivas'ta, Beşiktaş galibiyeti doyasıya kutlandı - Son Dakika

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Sivas'ta, Beşiktaş galibiyeti doyasıya kutlandı
6 saat önce
Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'un, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesi şehirde coşkuyla kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'un, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesi şehirde coşkuyla kutlandı.
Süper Lig'de zirvede yer alan Sivasspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti. Müsabakanın bitiminin ardından Sivas kent meydanı coşkulu kutlamalara sahne oldu. Sivaslılar, galibiyeti meşaleler yakarak, araçları ile şehir turu yaparak kutladı. Bazı vatandaşlar Sivas halayı çekerek galibiyeti doyasıya kutladı.
(Veysel Korkmaz - Bora Kara - Mustafa Koçyiğit/İHA)
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