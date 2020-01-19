Sivas'ta, Beşiktaş galibiyeti doyasıya kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivas'ta, Beşiktaş galibiyeti doyasıya kutlandı - Son Dakika Spor

Sivas'ta, Beşiktaş galibiyeti doyasıya kutlandı

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'un, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesi şehirde coşkuyla kutlandı.

Sivas'ta, Beşiktaş galibiyeti doyasıya kutlandı, System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'un, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesi şehirde coşkuyla kutlandı.


Süper Lig'de zirvede yer alan Sivasspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti. Müsabakanın bitiminin ardından Sivas kent meydanı coşkulu kutlamalara sahne oldu. Sivaslılar, galibiyeti meşaleler yakarak, araçları ile şehir turu yaparak kutladı. Bazı vatandaşlar Sivas halayı çekerek galibiyeti doyasıya kutladı. - SİVAS

Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
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