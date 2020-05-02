Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
6 saat önce
Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıSİVAS'ta beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada baba ile oğlu yaralandı.
Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
SİVAS'ta beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada baba ile oğlu yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Murat Özver'in kullandığı 58 BY 360 plakalı beton mikseri ile Yahya Bulut yönetimindeki 38 JE 693 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Yahya Bulut ile yanında bulunan oğlu Muhammet Bulut yaralandı. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Muhammet Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 05:10 Kaynak: DHA
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