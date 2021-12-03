Sivas'ta beton pompası ile çarpışan araçtaki 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta beton pompası ile çarpışan araçtaki 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesindeki trafik kazasında 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesindeki trafik kazasında 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı. Y.E. (32) yönetimindeki 44 ACH 864 plakalı beton pompası, Kayseri-Sivas kara yolu Gürün ilçesi yakınlarında S.K. (38) idaresindeki 58 PA 314 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan ve öğrenci oldukları öğrenilen S.D. (15), E.K. (7) ve F.E.K. (17) yaralandı. Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan S.D. ve E.K, Sivas'a sevk edildi.

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