Sivas'ta 'Beyaz gelincik' görüntülendi

SİVAS'ın Hafik ilçesinde nesli tükenmekte olan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir görülen 'Beyaz gelincik' kameralara yansıdı.

Devlet Su İşleri personeli Burak Ayvalıoğlu ilçede çalışma yaptığı sırada Acısu köprüsü kenarında beyaz bir hayvan gördü. Cep telefonu kamerası ile hayvanının video ve fotoğraflarını çekti. Çık hızlı hareket ettiği için kısa süreliğine görüntülenen hayvan kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kayboldu. Türkiye'de nesli tükenen hayvanlar listesinde yer alan ve bu nedenle koruma altında bulunan hayvanın görüntüsü ilgi çekti.

Hayvanı ilk gördüğünde şaşırdığını belirten Burak Ayvalıoğlu, Köprü yakınında su debisi ölçümü yaparken bir hayvan gördük. Ne sincaba, ne de fareye benziyordu. Hemen görüntülemek için cep telefonumu aldım, kısa süre kaydedebildim. Sonra yaptığımız araştırmada, kutuplarda da görülen beyaz gelincik olduğunu öğrendik. Sivas'ta da yaşadığını göstermek için paylaştık dedi.

Gelincik türü, kışın beyaz, yazın ise kahverengi dönüşme özelliği ile biliniyor.