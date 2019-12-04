Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 'beyaz gelincik' sürprizi
Son Dakika Güncel Sivas'ta 'beyaz gelincik' sürprizi - Son Dakika

Sivas'ta 'beyaz gelincik' sürprizi

6 saat önce

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen gelincik görüntülendi.

Sivas'ta 'beyaz gelincik' sürprizi, System.String[]

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen gelincik görüntülendi.

Devlet Su İşleri personeli Burak Ayvalıoğlu, ilçede çalışma yaparken Acısu Köprüsü kenarında beyaz bir hayvan gördü. Ayvalıoğlu, cep telefonu kamerası ile hayvanın video ve fotoğraflarını çekti. Çık hızlı hareket ettiği için kısa süreliğine görüntülenen hayvan kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kayboldu. Kış olduğu için beyaz renge bürünen gelincik, görüntüsüyle ilgi çekti.

Hayvanı ilk gördüğünde şaşırdığını belirten Burak Ayvalıoğlu, "Köprü yakınında su debisi ölçümü yaparken bir hayvan gördük. Ne sincaba ne de fareye benziyordu. Hemen görüntülemek için cep telefonumu aldım, kısa süre kaydedebildim. Sonra yaptığımız araştırmada, gelincik olduğunu öğrendik. Sivas'ta da yaşadığını göstermek için paylaştık" dedi.

Gelincikler, kışın beyaz, yazın ise kahverengi renge dönüşme özelliği ile biliniyor.


Devlet Su İşleri, Hafik, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSİ personeli, görevi gereği gittiği yerde doğada nadir görülen Beyaz Gelincik'i görüntüledi
Karıştığı suçu anlatıp çiçek dağıttı, yargılanmaktan kurtuldu Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 19:25:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 'beyaz gelincik' sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]