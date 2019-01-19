Sivas'ta Beyin Kanaması Geçiren Polis Vefat Etti
1 saat önce
Sivas'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki polis memuru Nurullah Baki'nin cenazesi, memleketi Trabzon'a gönderildi.
Sivas
'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki polis memuru Nurullah Baki'nin cenazesi, memleketi Trabzon
'a gönderildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü
Koruma Şube'de görevli polis memuru evli ve 4 çocuk babası Nurullah Baki, 5 gün önce rahatsızlandı. Özel Medicana Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Baki, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Bu sabah yaşamını yitiren Baki'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan
, arkadaşları ve yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Polis
memurunun cenazesi, memleketi Trabzon'a gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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