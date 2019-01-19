Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Beyin Kanaması Geçiren Polis Vefat Etti

Sivas'ta Beyin Kanaması Geçiren Polis Vefat Etti

1 saat önce

Sivas'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki polis memuru Nurullah Baki'nin cenazesi, memleketi Trabzon'a gönderildi.

Sivas'ta Beyin Kanaması Geçiren Polis Vefat Etti, System.String[]
Sivas'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki polis memuru Nurullah Baki'nin cenazesi, memleketi Trabzon'a gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube'de görevli polis memuru evli ve 4 çocuk babası Nurullah Baki, 5 gün önce rahatsızlandı. Özel Medicana Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Baki, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Bu sabah yaşamını yitiren Baki'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, arkadaşları ve yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

Polis memurunun cenazesi, memleketi Trabzon'a gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Polis, Trabzon, Sivas, Güncel
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