Sivas'ta bıçaklanarak öldürülmüş bir kedi yavrusu bulundu.
Çayyurt Mahallesi Sularbaşı Caddesi'nde vatandaşlar, boş bir arazide, karnından bıçaklanmış halde bir kedi yavrusu buldu.
Kedi yavrusunun, dün patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulunan "Tostos" isimli sokak kedisinin bakımını üstlenen Gül Dursun'a (47) ait olduğu öğrenildi.
Haberi alır almaz olay yerine gelen Dursun, "İncir" ismini verdiği sokak kedisi için gözyaşı döktü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta bıçaklanarak öldürülmüş bir kedi yavrusu bulundu - Son Dakika