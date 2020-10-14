Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Gözaltına alınan Ç.E. ve M.Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ağır yaralı halde Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.E. ve M.Ç, U.Y'yi bıçakla yaraladı.

U.Y. (20) ile Ç.E. ve M.Ç. arasında Tuzlugöl Mahallesi'nde tartışma çıktı.

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