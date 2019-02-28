Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Sivas'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ta alacak meselesinden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Sivas'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Sivas'ta alacak meselesinden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta bir mimarın ofisine gelen Ş.A. ile A.T.A. (29) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T.A. bıçakla yaralandı.

Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Ş.A, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Sivas, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı Liseli Melike, Voleybol Oynarken Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Öldü

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 16:46:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]