Sivas'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Sivas'ta alacak meselesinden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Sivas'ta alacak meselesinden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.



Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta bir mimarın ofisine gelen Ş.A. ile A.T.A. (29) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T.A. bıçakla yaralandı.



Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay yerinden kaçan Ş.A, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı

Liseli Melike, Voleybol Oynarken Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Öldü

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor

Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi