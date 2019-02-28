Sivas'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Sivas'ta alacak meselesinden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Sivas'ta alacak meselesinden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta bir mimarın ofisine gelen Ş.A. ile A.T.A. (29) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T.A. bıçakla yaralandı.
Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan Ş.A, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:32 Kaynak: AA
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