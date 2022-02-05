Sivas'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı

SİVAS'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay saat 23.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.H.Ç. (24), C.F. (25) ve A.A. (27) bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kavga sırasında bıçak kullanan ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen, isimleri öğrenilemeyen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.