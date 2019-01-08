Sivas'ta Bıçaklı Kavgada 1 Kişi Yaralandı
49 dakika önce
SİVAS'ta iki kişi arasında çıkan kavgada karnından ve bacağından bıçaklanarak yaralanan D.G. hastaneye kaldırıldı.
SİVAS'ta iki kişi arasında çıkan kavgada karnından ve bacağından bıçaklanarak yaralanan D.G. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise yakalandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Çiçekli
Mahallesi Altuntabak Caddesi üzerinde meydana geldi. D.G. (36) ile S.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.M. üzerinde bulunan bıçakla D.G.'yi karnından ve bacağından yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi
'ne kaldırıldı. D.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
S.M. ise Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:27 Kaynak: DHA
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