Son Dakika Haberleri: Sivas'ta bıçaklı kavgada ölen lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Sivas'ta bıçaklı kavgada ölen lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta bıçaklı kavgada ölen lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Sivas'ta dün öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi, toprağa verildi.

Sivas'ta bıçaklı kavgada ölen lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sivas'ta dün öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi, toprağa verildi.

Lise öğrencisi Emre Aslıvar (16) için Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adli Yargı Komisyon Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende Aslıvar'ın okul arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Tabutunun üzerine okul ceketi konulan Aslıvar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kentteki bir lisede eğitim gören öğrenciler arasında dün Akdeğirmen Mahallesi Ethembey Parkı'nda tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K, üzerindeki bıçakla Emre Aslıvar ve Ö.A'yı (16) yaralamıştı.

Göğsünden yaralanan Emre Aslıvar, ambulansla kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. B.K. olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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