Son Dakika Haberleri: Sivas'ta bilek güreşi yarışması düzenlenecek
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Sivas'ta bilek güreşi yarışması düzenlenecek

2 saat önce

"Amatör Sporlar Haftası" etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Sivas Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğince Sivas'ta bilek güreşi yarışması düzenlenecek.

Sivas'ta bilek güreşi yarışması düzenlenecek, System.String[]

"Amatör Sporlar Haftası" etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Sivas Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğince Sivas'ta bilek güreşi yarışması düzenlenecek.


9 Ekim Çarşamba günü Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenecek olan yarışma saat 13.00'da start alacak. Başvuruların 9 Ekim'de sona ereceği yarışmaya katılmak isteyen sporcular www.sivasgenclik.com adresinden başvurabilecek.


Bilek güreşi müsabakalarında dereceye girenlere madalya, katılım belgesi ve hediye takdim edilecek.


Ayrıca bilek güreşi müsabakalarının ardından "Amatör Sporlar Haftası" nedeniyle Kongre Müzesi Bahçesinde sayokan, geleneksel okçuluk ve folklor gösterileri yapılacak. - SİVAS

milli eğitim bakanlığı, Sivas Belediyesi, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
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