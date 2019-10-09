Son Dakika Haberleri: Sivas'ta bilekler yarıştı
Son Dakika Spor Sivas'ta bilekler yarıştı

Sivas'ta bilekler yarıştı

1 saat önce

Sivas Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bilek Güreşi İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında "Bilek Güreşi Yarışması" gerçekleştirildi.

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Sivas Belediyesi, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ve Bilek Güreşi İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında "Bilek Güreşi Yarışması" gerçekleştirildi.


Kongre Müzesi Bahçesi'nde yapılan bilek güreşi müsabakalarına kızlarda 56, erkeklerde ise 109 sporcu katılım sağladı. Erkekler 6 kategoride yarışırken, kızlar 2 kategoride mücadele etti. Heyecan dolu bilek güreşi müsabakalarında sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.


Daha sonra bilek güreşi müsabakalarında dereceye girenlere madalya ve katılım belgesi takdim edildi.


Bilek güreşi müsabakalarına katılan sporcular ise, Sivas'ta böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
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