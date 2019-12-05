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Sivas'ta bilekler yarıştı

6 saat önce

Sivas'ta "Gelecek bizi, biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında bilek güreşi yarışması gerçekleştirildi.

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Sivas'ta "Gelecek bizi, biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında bilek güreşi yarışması gerçekleştirildi. Kentteki AVM'de düzenlenen turnuvada renkli görüntüler ortaya çıktı.


Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Gençlikspor İzcilik Kulübü tarafından "Gelecek biziz, biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Sivas'ta bilek güreşi yarışması düzenlendi. Kentteki AVM'de düzenlenen bilek güreşi yarışmasına 82 sporcu katılırken, yarışmacılar derece elde etmek için kıyasıya ter döktüler.


5 ayrı sıklette yapılan müsabakalarda sporcular hediye çeki ve başarı belgesi almak için rakipleriyle bilekleri yarıştırdı. Gerçekleştirilen turnuvaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.


Turnuvada dereceye girenlere hediye çeki ve başarı belgesi takdim edildi. İlk 3'e giren sporculara madalya, birincilere ise hediye çekini 2. Kademe Bilek Güreşi Antrenörü Mustafa Aydın, antrenörler ve hakemler takdim etti. - SİVAS

Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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