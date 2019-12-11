Sivas'ta bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

El konulan etil alkoller, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Operasyonda üç iş yerinde "gıda amaçlı kullanımı uygun değildir" ibaresi bulunmayan bin 632 şişe etil alkol bulundu.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, alkollü içki satışı yapan iş yerlerine yönelik "alkol" kod isimli operasyon düzenledi.

Sivas 'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi.

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