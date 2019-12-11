Sivas'ta bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi

6 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi.

Sivas'ta bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, alkollü içki satışı yapan iş yerlerine yönelik "alkol" kod isimli operasyon düzenledi.

Operasyonda üç iş yerinde "gıda amaçlı kullanımı uygun değildir" ibaresi bulunmayan bin 632 şişe etil alkol bulundu.

İş yeri sahipleri hakkında 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu'ndan idari işlem yapıldı.

El konulan etil alkoller, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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