Sivas'ta bin 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta bin 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

SİVAS Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bin 222 köyden bin 8'i araç ulaşımına kapandı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ın bin 222 köyünden bin 8'inde ulaşım sağlanamıyor. Ekipler araç ulaşımına kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.