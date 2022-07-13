Son dakika haber | Binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haber | Binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

13.07.2022 12:01

Son dakika haberine göre Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi'nde 4 katlı apartmanın depo olarak kullandığı bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında üst katlarda bulunan bazı kişiler dumandan etkilendi.

İtfaiye merdiveniyle indirilen 5 kişiye, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

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Son dakika: Van'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi Son dakika: Van'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi Tarihi binada aynı gün iki kez yangın çıktı Tarihi binada aynı gün iki kez yangın çıktı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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