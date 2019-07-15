Sivas'ta binler 15 Temmuz için meydandaydı
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Sivas'ta binler 15 Temmuz için meydandaydı Sivas'ta 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Cumhuriyet Meydanında toplandıSİVAS - Sivas'ta 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Cumhuriyet Meydanında toplandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:38 Kaynak: İHA
'ta binler 15 Temmuz için meydandaydı
Sivas'ta 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Cumhuriyet Meydanında toplandı
SİVAS - Sivas'ta 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Cumhuriyet Meydanında toplandı.
Sivas'ta 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri tarihi Gar binası önünde başladı. Burada toplanan binlerce kişi, Sivas Valisi Salih Ayhan
öncülüğünde İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Yürüyüş sırasında Türk bayramları dalgalandıran kalabalık tekbirler getirdi. Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık 15 Temmuz hain darbe girişimi ve FETÖ'ye protesto eden sloganlar attı. Sivas'ta etkinliğe her yaştan Sivaslıların katım sağladığı görüldü. Gece yarısına kadar sürmesi planlanan etkinlikler devam ediyor.
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