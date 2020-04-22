Sivas'ta bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Sivas'ta bir apartman karantinaya alındı
6 saat önce
Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.
Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.
Kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi 12'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı 9 daireli apartmanda bazı ailelerinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından polis ekipleri apartmana gelerek vatandaşlara binanın karantinaya alınacağını belirtti. Ekipler tarafından apartman girişine şerit çekildi. Giriş ve çıkışlara kapatılan apartmanda yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:55 Kaynak: İHA
Son Dakika Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı 2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi Bizim "kara kaplı defterimiz" yok, kimseyi ayırt etmeden hizmet ediyoruz - Mansur Yavaş Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Sivas'ta kar sürprizi İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi