Üye Girişi
Sivas'ta bir çeşmeden sodalı su aktığı söyleniyor, böbrek hastaları şifayı bu çeşmede bulduklarına inanıyor - Son Dakika

Sivas'ta bir çeşmeden sodalı su aktığı söyleniyor, böbrek hastaları şifayı bu çeşmede bulduklarına inanıyor

16.06.2021 14:00

Sivas'ın Kaman köyündeki bir çeşmeden akan su, sodalı olduğu iddiası yüzünden çevre halkı tarafından büyük ilgi görüyor. Çoğunlukla böbrek hastalığına iyi geldiği söylenen şifalı su için sadece Sivas halkı değil, çevre illerden de ziyaretçiler geliyor. Uzaktan gelen vatandaşlar, şişe şişe doldurdukları bu suları evlerine götürmeyi de unutmuyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine uzaklığı 29 kilometre olan Kaman köyü sodalı suyuyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Şifa arayan hastalar Türkiye'nin birçok ilinden bu köye geliyor. Sodalı suyun başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Hastalar adeta şifa akan bu çeşmenin başına gelerek şişelerce su doldurarak evinin yolunu tutuyor.

Sivas'ta sodalı su akan çeşmenin şifa dağıttığına inanılıyor, böbrek hastaları soluğu başında alıyor

'BÖBREK TAŞINI DÜŞÜRDÜĞÜNE İNANILIYOR

Tokat'tan gelen Hacı Yıldız, "Bu suya iyi diyorlar, arkadaşlardan haber aldık böbrek taşı düşürmesi için bu benim ikinci gelişim faydasını görüyoruz, zararını görmüyoruz. Tadı aynı soda gibi. Her şeye tavsiye ederiz böbrek taşı düşüren kişiler rahatsız olan kişiler Yıldızeli Kaman köyüne gelsin. Kaman köyünde böbrek taşı düşürmek için bu su" dedi.

FAYDASINI GÖRENLER TEKRAR GELİYOR

Muhsin Coşkun, "Tokat'tan geliyorum. Böbrekten sıkıntımız var. Bir tavsiye üzerine geldik. Faydasını gördüm birkaç defa oldu geliyorum ben. Böbrekten sıkıntısı olan arkadaşlar için çok güzel bir su. Yıldızeli Kaman köyü burası. Tokat'tan yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta. Sodaya benziyor. Biz buraya geldiğimizde 5-6 araba vardı. Tokat'tan gelen var, Amasya'dan gelen var bunlarda tavsiye üzerine geliyor. Böbrek taşı olanlara, böbreğinde sıkıntısı olanlara tavsiye ederim" diye konuştu.

Sivas'ta bir çeşmeden sodalı su aktığı söyleniyor, böbrek hastaları şifayı bu çeşmede bulduklarına inanıyor

Yıldızeli, Türkiye, Tokat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta bir çeşmeden sodalı su aktığı söyleniyor, böbrek hastaları şifayı bu çeşmede bulduklarına inanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galler maçından önce UEFA, Milli Takımımız'ın futbolcularına eğlenceli bir sınav yaptı 14:46 Galler maçından önce UEFA, Milli Takımımız'ın futbolcularına eğlenceli bir sınav yaptı Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün babası yaşamını yitirdi 14:46 Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün babası yaşamını yitirdi Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım 14:28 Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım
35 yıllık eşi ile kayınvalidesini kurşunlayan koca yaptığı savunmayla şaşkına uğrattı: Büyü olduğunu söyleyen hoca bunlara neden oldu 14:24 35 yıllık eşi ile kayınvalidesini kurşunlayan koca yaptığı savunmayla şaşkına uğrattı: Büyü olduğunu söyleyen hoca bunlara neden oldu Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış 14:12 Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış Antalya Büyükşehir Belediye çalışanlarına 3 bin 150 lira promosyon ödemesi yapılacak 13:50 Antalya Büyükşehir Belediye çalışanlarına 3 bin 150 lira promosyon ödemesi yapılacak
Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti 13:24 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu

Son Dakika Haberleri
14:46 Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün babası yaşamını yitirdi
14:45 Galler maçından önce UEFA, Milli Takımımız'ın futbolcularına eğlenceli bir sınav yaptı
14:44 Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi
14:28 Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi
14:28 Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım
14:23 Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak
14:17 Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı
14:11 Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış
14:00 Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar
13:24 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
Küçük kız boş arsada tabanca buldu, kazayla arkadaşını vurdu Küçük kız boş arsada tabanca buldu, kazayla arkadaşını vurdu         
14:48
Balkonda halı çırpıyordu! Feci kazada yaşlı kadın can verdi Balkonda halı çırpıyordu! Feci kazada yaşlı kadın can verdi         
14:46
Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi         
14:44
Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi         
14:28
Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak         
14:23
Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar         
14:01
"Menopoza girmişsin, ibadete başla" yorumu, şarkıcı Nükhet Duru'nun sabrını taşırdı         
13:48
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı         
11:59
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?         
11:49
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor         
11:05
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 14:50:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta bir çeşmeden sodalı su aktığı söyleniyor, böbrek hastaları şifayı bu çeşmede bulduklarına inanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement