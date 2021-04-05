Sivas'ta bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma mühimmatı imha edildi - Son Dakika

Drone ile tarama yapılan bölgeye İl Jandarma Komutanlığında görevli Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri sevk edildi.

Çiftçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede malzemenin 81'lik aydınlatma mühimmatı olduğunu belirledi.

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