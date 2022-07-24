Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
24.07.2022 22:42
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen olayda 24 yaşındaki bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini öne sürdüğü 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y. (24), Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü O.T. (58), M.T. (20) ve K.P'ye (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.
3 KİŞİ DE OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri O.T, M.T. ve K.P'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüpheli A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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