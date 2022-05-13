Sivas'ta bir çocuğu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta bir çocuğu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

13.05.2022 19:11
Sivas'ta bir çocuğu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Sivas'ta çıkan kavgada bir çocuğu bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta çıkan kavgada bir çocuğu bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kentte dün Akdeğirmen Mahallesi Belediye Nikah Salonu yakınında ortaokul öğrencisi B.A.K. (14) ile yabancı uyruklu A.R.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.R.H, B.A.K'yi bıçakla kasığından yaraladı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan B.A.K'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan A.R.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Evlilik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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