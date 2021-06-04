Sivas'ta bir ev alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Aşağıçakmak köyünde bir ev alevlere teslim oldu. Evin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Aşağıçakmak köyünde K.K.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin olay yerine gelmesini beklemeyen köylüler yangını kovalara doldurdukları suyla söndürmeye çalıştı. Yanan ev, bir süre sonra Yıldızeli ve Sivas itfaiyesinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Alev alev yanan evin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS