Sivas'ta "Bir Gelecek Projesi"

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle "Bir Gelecek Projesi" kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne masa tenisi ekipmanları hediye edildi.

Bir Gelecek Genel Koordinatörü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay ve beraberindekiler, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Ayhan, Sivas'ta masa tenisi sporuna ilginin yoğun olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye ve Alpay'a teşekkür etti.

Daha sonra malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi, Vali Salih Ayhan, Alpay'a plaket takdim etti.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün, Bir Gelecek Genel Koordinatörü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, BEKA Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsrafil Kurt, Birevim Sivas Şube Müdürü Resul Aslan ve sporcular katıldı.