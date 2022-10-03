Sivas'ta dağcılar Yılanlı Dağı'nın zirvesine tırmandı

Sivas'ta bir grup dağcı, 2600 rakımlı Yılanlı Dağı'nın zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Ulaş ile Kangal ilçeleri arasında kalan Yılanlı Dağı'na gerçekleştirilen tırmanışa 24 dağcı katıldı.

Dağcılar, Korubaşı köyünden başlayan kuzeybatı rotası boyunca yaklaşık 4 saat yürüyerek zirveye ulaştı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, zirvede Türk bayrağı açtıklarını belirterek, "Dik yamaç ve yollar ile dolu zorlu bir tırmanış oldu. Büyük bir kısmı bozkır olan rotanın bazı kısımları ise ardıç, kuşburnu ve elma ağaçlarıyla kaplıydı. Manzaranın keyfini çıkardık. Dağcı arkadaşlar ile zirveye çıktıktan sonra çok kısa bir süre kamp yaptık ve ardından dönüşe geçtik." ifadelerini kullandı.