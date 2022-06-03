Sivas'ta bir hastanede çocuklar için kitaplık kuruldu - Son Dakika
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Sivas'ta bir hastanede çocuklar için kitaplık kuruldu

03.06.2022 12:23
Sivas'ta bir hastanede çocuklar için kitaplık kuruldu

Sivas'ta bir hastanenin pediatri servisindeki fuaye alanına, yatarak tedavi gören çocuklar için kitaplık oluşturuldu.

Sivas'ta bir hastanenin pediatri servisindeki fuaye alanına, yatarak tedavi gören çocuklar için kitaplık oluşturuldu.

Sivas Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) katkılarıyla hastanenin E Blok 6. katında yer alan çocuk servisi fuaye alanında oluşturulan kitaplık törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, çocuk servisinde tedavi görenleri motive etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Yapılan işin belki maddi değeri yok ama manevi değeri çok fazla. Çocuklarımıza hizmet sunan, onları mutlu eden ve kitap okumalarını sağlayan bir yere öncülük etmek bizim için şereftir. Biz de bu şehrin çocuklarıyız ve 8 bin üyemiz adına oluşturduğumuz kitaplığımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Kenan Kaygusuz da kitaplığın, çocukların moral ve motivasyonunu artırarak tedavi süreçlerinin kısalmasına yardımcı olacağına dikkati çekerek, "Çocuklarımız sağlığına kavuşurken onların eğitimi ile alakalı boş zamanlarını değerlendirecekleri bir alanı bize kazandıran odamıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de diğer sosyal donatılarla onlara destek olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışın ardından Eken ve hastane yöneticileri, tedavi gören çocuklarla kitaplığı gezdi.

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Kaynak: AA

Çocuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta bir hastanede çocuklar için kitaplık kuruldu - Son Dakika

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