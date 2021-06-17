Sivas'ta bir kadın, 6 yaşındaki kızıyla birlikte rehin alındı - Son Dakika

Sivas'ın dAkdeğirmen Mahallesi 9. Sokak'taki Lale Apartmanı'nda meydana gelen olayda, 3 katlı apartmanın 2'nci katında kızıyla birlikte yaşayan kadını bir süredir rahatsız eden adam, konuşmak için kadının evine geldi. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Kadının komşuları, gelen sesler üzerine polise haber verdi.

EVİN İÇİNDE RASTGALE ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine adrese polis ekipleri yönlendirildi. Polislere kapıyı açmayan adam yanındaki tüfekle kadın ve kızını rehin aldı. Bunun üzerine Özel Harekat polisleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polisin ikna çalışması başlattığı adam evin içerisinde rastgele ateş açtı. Saçmalar evin penceresinden çıkarak, karşı apartmandaki bir dairenin penceresine isabet etti.

1 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine geldi. Aydoğan'ın yaklaşık 1 saat sonra ikna ettiği adam, önce kızını, ardından annesini serbest bırakarak, teslim oldu.Kadın ve adam ifadeleri alınmak için karakola götürüldü.