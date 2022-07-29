Sivas'ta çocuklarını darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta çocuklarını darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

29.07.2022 15:53

Sivas'ta bir kadın çocuklarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Sivas'ta bir kadın çocuklarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi'nde F.Y, boşandıktan sonra da birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi E.Ö'nün, çocukları A.A.Y. (7) ve Ö.E.Y'ye (2) şiddet uyguladığından şüphelenerek eve kamera sistemi kurdu.

Kamera kayıtlarını inceleyen F.Y, eski eşinin çocuklarını darbettiğini görerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan çocuklar, 4 Eylül Çocuk Evlerine yerleştirildi.

Baba F.Y, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların ağlama sesini duyan komşularının uyarısı üzerine evdeki kamera kayıtlarını izlediğini, E.Ö'nün çocukları dövdüğünü görünce de şikayetçi olduğunu belirterek, "Eşimin psikolojik rahatsızlıkları var, ilaç kullanıyor. Çocuklarımın şu an durumları iyi, onları görmeye geldim. Çocuğumun velayeti annesinde ancak bundan sonraki süreçte ben alacağım. Bununla ilgili davamızı açtık. İnşallah en kısa sürede sonuçlanması için gerekeni yapacağız. 10 ay önce boşanmıştık." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Suşehri'de Kur'an kursları arasında futbol turnuvası düzenlendi Suşehri'de Kur'an kursları arasında futbol turnuvası düzenlendi Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı
Kaynak: AA

Yenidoğan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta çocuklarını darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:06 Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta çocuklarını darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement