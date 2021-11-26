Sivas'ta bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı