Sivas'ta bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir sitede yalnız yaşayan Ayten Tekmen'den (79) haber alamayan İzmir'deki kızı, akrabalarını telefonla arayarak bilgi verdi.
Durumun polise bildirilmesi üzerine Tekmen'in adresine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, banyoda Tekmen'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaşlı kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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