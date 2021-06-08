Sivas'ta bir kadının onikiparmak bağırsağındaki kaçak ameliyatsız yöntemle kapatıldı - Son Dakika

Sivas'ta, bir kadının onikiparmak bağırsağındaki kaçak, "kurt kapanı" olarak bilinen ameliyatsız yöntemle kapatıldı.

Medicana Sivas Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 61 yaşındaki Hayriye Binay, uzun süredir devam eden bulantı, kusma ve kronik ishal şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Erol Çakmak tarafından yapılan endoskopi sonucunda, Binay'ın onikiparmak bağırsağında kaçak tespit edildi.

Çakmak, ameliyatsız olarak kaçağı kapatarak hastayı sağlığına kavuşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Çakmak, bu tarz vakaların dünyada çok nadir görüldüğünü belirterek, "Onikiparmak bağırsağı ile kalın bağırsak arasında olan kaçak, hastaya kilo kaybı başta olmak üzere karın ağrısı, iştahsızlık, kusma, ishal gibi şikayetler verir. Dünyada çok nadir görülür ve kanser, crohn, divertikül gibi bozukluklara bağlı gelişen bu kaçak hastayı telafisi olmayan ölümcül sonuçlara götürebilir." ifadelerini kullandı.

Hastanın şikayetleriyle birçok sağlık kuruluşuna başvurduğunu ancak net bir tanı alamadığını, son bir yıllık şikayetlerinde kilo kaybının artmasıyla kliniklerine geldiğini ifade eden Çakmak, yapılan endoskopide onikiparmak bağırsağında kaçak yani fistül olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Çakmak, ardından hastaya kolonoskopi yapıldığını ve işlemde kaçağın bağırsağa açıldığı fistül ağzının görüldüğü bilgisini verdi.

Bu tip kaçakların genellikle ameliyatla kapatıldığını ancak uzun yatış ve hastanın bakım süreci gibi etkenleri ve komplikasyonları göz önünde bulundurarak ameliyatsız yönteme karar verdiklerini, OTSC klemps yani "kurt kapanı" olarak bilinen metalik klipsi başarılı şekilde bölgeye yerleştirerek kaçağı kapattıkları belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"Hastamız duodenokolik fistülün OTSC ile kapatılan dünyada ikinci hastadır. Yaptığımız endoskopi ve kolonoskopi ile kaçağın her iki tarafının başarılı şekilde kapandığı görüldü. İşlemden sonra oral beslenmeye başlayan hastada kusma ve ishal şikayetlerinin kaybolduğu görüldü. Kısa sürede taburcu ederek evine gönderdik. Bundan sonraki hayatında bu tarz şikayetleri olmayacak, sadece rutin kontrolleri ihmal etmemesi gerekiyor."

Hayriye Binay ise sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Çakmak ve ekibine teşekkür etti.