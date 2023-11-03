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"Yardım edin" çığlıkları mahalleyi inletti! Yerlerde sürüklediği kadını öldüresiye darbetti - Son Dakika

"Yardım edin" çığlıkları mahalleyi inletti! Yerlerde sürüklediği kadını öldüresiye darbetti

Son Güncelleme: 03.11.2023 01:07

Sivas'ta bir kişinin, eşi olduğu düşünülen kadını sokak ortasında saçından tutarak sürükleyip tekme-tokat attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sivas'ta bir kişinin yanındaki genç kadını sokak ortasında saçından tutarak sürükleyip tekme- tokat attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Dün saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde sokakta, kimlikleri henüz belirlenemeyen kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası kadın, iddiaya göre, eşi olduğu düşünülen kişi tarafından uzun süre darbedildi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

UZUN SÜRE DARBETTİ

Görüntülerde; elinde bıçak olduğu görülen kişinin, kadını saçından tutarak sürükleyip, tekme- tokat atması, sokak üzerindeki apartmandan olayı izleyen bazı vatandaşların konserve atarak şüpheliyi engellemeye çalışması, vatandaşlar tarafından ikna edilen şüphelinin bir süre sonra ise kırmızı bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

Öte yandan darbedilen kadının, "Yardım edin ne olur" diye bağırdığı da görüntüye yansıdı.

Kaynak: DHA

Mimar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Yardım edin' çığlıkları mahalleyi inletti! Yerlerde sürüklediği kadını öldüresiye darbetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yardım edin" çığlıkları mahalleyi inletti! Yerlerde sürüklediği kadını öldüresiye darbetti - Son Dakika
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