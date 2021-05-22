Sivas'ta bir kişi tarlasında ölü bulundu - Son Dakika

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

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