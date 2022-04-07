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Sivas'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Melike Doğan, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Numune Hastanesine giderek yardım istedi.

Bilgi verilmesi üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yüzüğü çıkarmak için spiral kesme makinesinin minyatürü olan ve "yüzük kesme aparatı" diye adlandırılan motorlu alet ve makas yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.