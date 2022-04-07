Son Dakika | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Son Dakika
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Son Dakika | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

07.04.2022 10:46

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Sivas'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Melike Doğan, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Numune Hastanesine giderek yardım istedi.

Bilgi verilmesi üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yüzüğü çıkarmak için spiral kesme makinesinin minyatürü olan ve "yüzük kesme aparatı" diye adlandırılan motorlu alet ve makas yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.

Son Dakika | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Son Dakika | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Son Dakika | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Son Dakika


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