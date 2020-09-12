Sivas'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yamaç köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Sivas 'ın Suşehri ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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