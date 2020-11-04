Sivas'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
04.11.2020 19:50
Sivas'ın Kangal ilçesi Yellice köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Sivas'ın Kangal ilçesi Yellice köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak, vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Kangal ilçesi Yellice köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığını bildirdi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. - SİVAS
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