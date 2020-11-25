Sivas'ta bir köyde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Sivas'ta bir köyde karantina kaldırıldı

25.11.2020 16:59
Sivas'ta bir köyde karantina kaldırıldı, System.String[]

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina sonlandırıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının, yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla ilçeye bağlı Ortaköy ile Güzelyurt'un 11 Kasım'da karantinaya alındığı anımsatıldı.

Sosyal izolasyonun sağlandığı Ortaköy'de karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, Güzelyurt köyünde ise karantinanın kısmen devam ettiği ve bu geceden itibaren 10 gün süreyle uzatıldığı belirtildi.

Koyulhisar, Güzelyurt, toplum, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta bir köyde karantina kaldırıldı - Son Dakika


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