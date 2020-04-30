Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Yusufoğlan köyünün 14 gün önce karantinaya alındığı anımsatıldı.

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