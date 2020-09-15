Valilikten yapılan açıklamada, Kaynarca köyünde Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla karantina tedbirleri alındığı anımsatıldı.

Sivas 'ın Gürün ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina tedbirleri sona erdirildi.

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor

Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasından yana

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu

Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun?

Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı

Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var