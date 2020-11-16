Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının, yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Suşehri ilçesine bağlı Aksu köyünün 2 Kasım'da karantinaya alındığı anımsatıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Benim için devlet projesi değil