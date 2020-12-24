Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla ilçeye bağlı Gökdere köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.

Sivas 'ın Koyulhisar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Son Dakika › Sağlık › Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

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