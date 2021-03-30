Sivas'ta bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Sivas'ta bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
30.03.2021 18:45
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Köydeki sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın bugün itibariyle sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
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