Sivas'ta bir köydeki karantina süresi 7 gün uzatıldı - Son Dakika

Sivas'ın Doğanşar ilçesi Sarısuvat köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina 7 gün uzatıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, koronavirüs tedbirlerini görüştüğü belirtildi.

Sarısuvat köyünde, koronavirüs vakalarının kontrol altına alınması ve salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla 16 Nisan'da karantina uygulaması başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köyde, karantina kararı alınan tarihteki vaka sayısında artış yaşanması, vakaların başkalarına bulaşma ihtimalinin devam etmesi, sosyal izolasyonun tam anlamıyla uygulanmadığı ve hastalığın sönümlenemediğinin görülmesi nedeniyle, 30 Nisan'da sona eren karantina süresinin 7 gün daha uzatılmasına toplum sağlığı için karar verilmiştir."

Açıklamada, 11 Nisan'da karantinaya alınan Suşehri ilçesi Akşar köyünde sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle saat 00.00'dan itibaren karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği de bildirildi.