Ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu, hortumu bırakmadan kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu, hortumu bırakmadan kaçtı

30.07.2022 16:43
Ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu, hortumu bırakmadan kaçtı

Sivas'ta bir market çalışanının devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta bir market çalışanının devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Sivas kent merkezi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde gerçekleşti. Yoldan çıkan bir otomobil cadde üzerindeki çöp konteynerine çarptı. Savrulan konteyner bir ağacın devrilmesine neden oldu. Kazaya şahitlik eden market çalışanı devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaçarken elindeki hortumu bırakmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olaya değerlendiren Osman Durak, "Geçen gün burada çalışırken bir kaza sesi duyduk. Hemen kapıya çıktık, burada iki araç kaza yapmış. Kazada savrulan araçlardan bir tanesi de öp konteynerine çarpmış. Marketin güvenlik kamerasından görüntüleri izlediğimizde kapının önünü sulayan arkadaş elindeki hortumu bırakmadan kaçmış" şeklinde konuştu. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü Kene ısırması sonucu yaşanan ölümler sürüyor Kene ısırması sonucu yaşanan ölümler sürüyor
Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu, hortumu bırakmadan kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
15:02 Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem toprağa verildi
14:55 Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?
14:43 Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 16:44:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu, hortumu bırakmadan kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement