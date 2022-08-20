SİVAS'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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SİVAS'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

20.08.2022 12:02
SİVAS'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

SİVAS'ta bir mobilya fabrikasının imalathanesinde meydana gelen yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

SİVAS'ta bir mobilya fabrikasının imalathanesinde meydana gelen yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sabah saat 10.00 sıralarında 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde mobilya üretimi yapan bir fabrikada yaşandı. Fabrikanın imalathane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeni ile imalathane bölümünde mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin büyük bölümü hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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